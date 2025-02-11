Con 250.000 hectáreas devoradas por el fuego denuncian que los incendios son intencionales

Nuevamente arde Corrientes. En lo que va de 2025, en la provincia ya son 250.000 las hectáreas devoradas por el fuego. En esa vorágine, decenas de productores, bomberos y voluntarios tratan, desesperadamente, con los medios que tienen a su alcance, de sofocar las llamas que aparecen de manera imprevista.

Tanques agrícolas convertidos e improvisados para proveer agua, tractores y sobre todo la cuadrilla de “menchos” y dueños de los campos que a la par, con cueros de oveja o ramas en mano, sacuden con fuerza contra el suelo sin parar.

Todo sirve todo suma para tratar de neutralizar los focos ígneos en los campos. Si bien se dio, al igual que enero de 2022, un combo explosivo con variables como la falta de lluvias, una enorme cantidad de pasto seco que genera mucha combustión y un calor asfixiante, en la zona denuncian que los focos tienen una arista de “intencionales”.

Para los productores sorprende que se inicien donde hay caminos vecinales o rutas y a la hora de la siesta. Hace unos días, LA NACION había informado que en siete días más de 116.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego.

Mientras continúa la lucha, los productores solo esperan que la lluvia sea su gran salvación. En este sentido, para este miércoles se aguarda algunos pocos milímetros. En tanto, para la semana que viene habría un alivio mayor con más precipitaciones y descenso de temperatura.