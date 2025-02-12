¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Prevención

Salud Pública advierte sobre agotamiento y golpe de calor en niños y jóvenes

Para evitar estos cuadros es importante cuidar la hidratación y la alimentación. Los que tienen mayor riesgo son los menores de 5 años y más aún los menores de un año.

Por El Litoral

Miércoles, 12 de febrero de 2025 a las 12:28

Ante las elevadas temperaturas, el Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, previene sobre el agotamiento por calor y el golpe de calor en niños y jóvenes. Estos, son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso (ejercicios).    

El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40° C o más. Es importante estar alerta a los síntomas y se debe consultar al médico y tomar conductas activas.

El agotamiento por calor es un estadio previo al golpe de calor hay que reconocerlo para prevenir una situación más grave:

  • Sudoración excesiva
  • En los bebés puede verse la piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal (sudamina)
  • Piel pálida y fresca
  • Sensación de calor sofocante
  • Sed intensa y sequedad en la boca
  • Calambres musculares
  • Agotamiento, cansancio o debilidad
  • Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos
  • Dolores de cabeza
  • Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños)
  • Mareos o desmayo

Golpe de calor - situación muy grave:

  • Temperatura del cuerpo 39°C - 40°C o mayor (medida en la axila)
  • Piel roja caliente y seca (se agota la transpiración)
  • Respiración y frecuencia cardiaca acelerada
  • Dolor palpitante de cabeza
  • Alteración del estado mental y del comportamiento como: vértigos, mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento
  • Convulsiones
  • Los que tienen mayor riesgo son los menores de 5 años y más aún los menores de 1 año; los niños con enfermedades crónicas que pueden ser: cardíacas, renales, mentales o neurológicas y otras; los niños con fiebre por otra causa o diarrea; los niños que presentan obesidad o desnutrición y, los que tienen la piel quemada por el sol.

Para evitar estos cuadros es importante cuidar la hidratación y la alimentación: dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia; ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día; no ofrecer bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar (como las gaseosas corrientes); no ofrecer bebidas muy frías o calientes y, no ofrecer comidas pesadas.

Además, es importante reducir la actividad física en los horarios de mayor calor; permanecer en lugares ventilados y frescos; vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o, mejor, desvestirlos; bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia; proponer juegos tranquilos; no exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

Para los jóvenes y adolescentes: no consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. No es conveniente tomar cerveza para aliviar la sed y el calor; evitar los esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes; sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga y recordar las recomendaciones generales sobre la hidratación, alimentación y refrescar el cuerpo.

¿Cómo actuar si ocurre?

Ante un niño con agotamiento por calor:

  • Dar a los lactantes el pecho con más frecuencia
  • Trasladarlo a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado
  • Desvestirlo (exponer el cuerpo al fresco)-
  • Ducharlo o mojar todo el cuerpo con agua fresca
  • Que este quieto y descanse
  • Consultar a su pediatra o a un Centro de Salud
  • ¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Cuadro muy grave

  • Llamar inmediatamente a un servicio de emergencia o llevarlo sin demora hasta el Centro de Salud más cercano.
  • Llevar al chico inmediatamente a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado frío.
  • Quitarle la ropa y enfriarlo rápidamente mojando con agua fría todo el cuerpo.
  • Darle de beber agua, si está consciente.
  • Qué no hacer
  • No administrar medicamentos antifebriles
  • No friccionar la piel con alcohol (porque causa intoxicación)
  • Los adultos mayores y los más chicos, son muy vulnerables al calor. Por ello es importante tener cuidados.
