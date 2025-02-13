¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Preocupación

Incendios en Corrientes: el Club San Martín lanzó una colecta solidaria

Lo confirmaron en su cuenta de Instagram. 

Por El Litoral

Jueves, 13 de febrero de 2025 a las 10:05

El Club San Martín de Corrientes Capital lanzó una colecta solidaria para colaborar con los afectados por los incendios en la provincia. 

Según indicaron, quien quiera colaborar puede hacerlo acercando al Club San Martín, ubicado en (Salta 1357), de 18 a 21 cualquiera de los elementos necesarios. 

Entre la lista de cosas se encuentran:

  • Agua mineral
  • Agua isotónica
  • Dulces (membrillo, batata, etc)
  • Picadillo
  • Galletitas
  • Caramelos
  • Calzados para niños y adultos
  • Remedios: analgésicos, gasas, platsul, antiespasmódicos

