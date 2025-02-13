Incendios en Corrientes: el Club San Martín lanzó una colecta solidaria

El Club San Martín de Corrientes Capital lanzó una colecta solidaria para colaborar con los afectados por los incendios en la provincia.

Según indicaron, quien quiera colaborar puede hacerlo acercando al Club San Martín, ubicado en (Salta 1357), de 18 a 21 cualquiera de los elementos necesarios.

Entre la lista de cosas se encuentran: