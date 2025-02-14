Especialistas debatirán en Corrientes sobre el Fallo Levinas y la Corte

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste abrirá el próximo 26 de febrero una mesa de debate sobre el fallo Levinas, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación centró una discusión sobre la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alrededor de la justicia nacional no traspasada a la órbita federal.

La mesa de debate sobre el fallo Levinas se realizará el próximo miércoles 26 de febrero a las 17 en el aula magna del edificio histórico de la facultad, ubicada en la calle Salta 459 de Corrientes.

Los disertantes serán los profesores Juan Castello, Mario Midón, Martha Altabe y Héctor Jiménez, con la coordinación del Dr. Miguel Vigier.

Esta actividad está destinada a la comunidad académica, tanto como al público en general. Es gratuita y contempla la entrega de certificados.

Los interesados deberán inscribirse previamente en bit.ly/MesaDebateFalloLevinas