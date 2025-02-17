Telesalud: se habilitó una línea virtual para consultas pediátricas

El Ministerio de Salud Pública informó este lunes que, en conjunto al hospital Juan Pablo II, habilitó para la comunidad correntina una línea virtual para atender consultas pediátricas en casos leves.

La cartera de salud a cargo de Ricardo Cardozo avanza en la modernización de los servicios que integran los hospitales de la provincia. Es así que, en el marco de la implementación del Programa Provincial de Telesalud, se habilitó un canal para hacer consultas pediátricas a través de la aplicación Zoom.

La directora del área, Patricia Gómez de la Fuente, explicó que este trabajo se lleva adelante junto al Hospital Juan Pablo II dirigido por Silvana Aguirre Serantes. “Abrimos el consultorio pediátrico virtual a la comunidad para responder ante diferentes patologías, no urgentes”, precisó Gómez de la Fuente.

Este servicio a cargo de la Dra. Yanina Arce, está disponible de lunes a viernes de 8 a 12. Atenderán pediatras del hospital que fueron designados para esta tarea.

La comunidad podrá comunicarse por WhatsApp al 3794-593499. Es menester saber que este modelo de atención es para patologías leves y no urgentes. En caso de urgencias o emergencias se debe consultar en el centro médico más cercano o llamar al 107.

Para pedir turnos se deberá mandar un mensaje solicitándolo. Se requiere enviar una foto del DNI del menor y del tutor. Una vez confirmado se recibirá un mensaje con fecha y hora del turno. Seguidamente, el link de conexión para la videoconsulta.

Durante la teleconsulta el profesional orientará y brindará atención e informará si es necesario la visita médica presencial.