"Vecinos Seguros": la aplicación policial será presentada en un barrio de Corrientes

La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Corrientes informó este lunes que programó una reunión en el barrio Sapucay para crear espacios de diálogo con la comunidad y mejorar la seguridad en la capital correntina.

El área provincial convoca una reunión de Seguridad Vecinal el próximo 19 de febrero en el Barrio Sapucay. El objetivo de esta acción es enlazar vínculos con los vecinos para mejorar la seguridad en los barrios y fomentar la participación ciudadana en la lucha contra los delitos.

El evento comenzará a las 19.30 en la intersección de Hernan Félix Gómez e Ismael Grosso.

Durante la reunión, se presentará una herramienta clave como la aplicación "Vecinos Seguros", que optimiza la comunicación con el 911. Esta app no solo mejora la respuesta policial, sino que también fortalece la relación entre los ciudadanos y las autoridades. Con esto se busca crear un entorno de seguridad proactiva, donde la comunidad y la Policía trabajen juntos en la construcción de un barrio más seguro para todos.