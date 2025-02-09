"Vamos a llegar a fin de año con 170 escuelas ejecutadas en las dos gestiones de Valdés"

"Vamos a llegar a fin de año con 170 establecimientos ejecutados en las dos gestiones de Gustavo Valdés", afirmó el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard. El funcionario señaló que "el gobernador me encomendó que arme un plan de 100 escuelas nuevas para la próxima gestión, para poder arrancar eso con algún tipo de financiamiento provincial y asegurar ya el plan de obra para la próxima gestión".

Dijo que el objetivo es que la próxima administración supere la cantidad de establecimientos construidos durante la gestión de Valdés. "Ponemos 100 escuelas para la próxima meta, para que se vaya mejorando siempre, sea superador el siguiente gobierno", sostuvo.

OBRAS EN LAS ESCUELAS

Consultado sobre las obras y restauraciones que se llevan adelante en las escuelas de cara el ciclo lectivo, Breard dijo que "por un lado tenemos casi 800 establecimientos que ya están contratadas las empresas para que hagan su trabajo todo el año y tienen dos ajustes, uno a inicio de clase y otro a inicio de segundo cuatrimestre".

"Son 792 escuelas que cubren el 85% de la matrícula de toda la provincia, tanto primaria como secundaria. Y después tenemos 200 intervenciones más aparte, que son las escuelas rurales, que tienen una cantidad de alumnos que se puede trabajar directamente desde el ministerio con contratistas. O sea, son más de 900 escuelas que estamos interviniendo en este momento", agregó.

INTERNET EN TODAS LAS ESCUELAS

Por otra parte, el subsecretario de Infraestructura Escolar dijo que este año todos los establecimientos de la provincia tendrán conexión a internet. Adelantó que "en 3 o 4 escuelas ahora estamos colocando antenas Starlink a través de TelCo y tienen una subida en la caja de 200 megas".

"Es un paso gigantesco en cuanto a tecnología, y estamos colocando en más de 100 establecimientos, son 142 escuelas que no tenían internet, y lo vamos a terminar para abril de este año, porque hay que llegar hasta la escuela, hay que instalarla, hay que conectarla, generalmente a los paneles solares", añadió.

A su vez, el funcionario sostuvo: "Vamos a lograr que en el 2025 que todos los alumnos de la secundaria tengan su computadora, con conexión a internet en todas las secundarias por supuesto, y con todo el contenido pedagógico de la secundaria levantado en EducaPlay".

Fuente: Nordeste Ya