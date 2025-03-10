Thiago tiene 13 años y busca una familia que lo quiera adoptar

El Poder Judicial de Corrientes dio a conocer este lunes que está abierta la convocatoria para familias de todo el país que quieran adoptar a un niño de 13 años.
Se trata de Thiago, un niño simpático y cariñoso que ama la naturaleza y el agua. “Me encantaría ser embarcadizo cuando crezca” relató, pero antes quiere con todas sus fuerzas tener una familia con quien compartir su día a día.
“Me gustan hacer muchas cosas, mi favorita es trabajar con madera pero también se cocinar, cortar el pelo y amo la naturaleza y el agua. Por eso disfruto mucho de la pesca. Me encantaría ser embarcadizo”, explica el niño.
Thiago tuvo una lamentable historia familiar con situaciones continuas de abandono y por ello se necesita una persona o familia responsable y con condiciones psicológicas, morales y materiales para asumir su cuidado.
Le manifestó a la jueza su deseo de ser adoptado por una pareja o mujer sola.
Una personalidad alegre y entusiasta
Thiago es de personalidad alegre y entusiasta. Disfruta de actividades recreativas al aire libre que impliquen salidas externas y compartir tiempo en conjunto con pares y adultos, ir a la plaza, pescar, andar en bicicleta y gustaría profundizar sus conocimientos en carpintería.
Participa de la dinámica institucional, integrándose con facilidad y realizando las actividades propuestas.
Recibe apoyo escolar en la institución donde reside, especialmente matemática para continuar sus estudios primarios este año.
Posee CUD (Certificado Único de Discapacidad) con diagnóstico de retraso mental leve y se encuentra en buen estado de salud en general.
¿Cómo hacer para adoptar a Thiago?
La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 3 de la ciudad de Corrientes a cargo de la doctora Alicia Infante y mediante la intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), dispuso la Convocatoria Pública Nacional.
Los interesados en asumir el compromiso de recibirlo y brindarle un entorno familiar de amor, protección y cuidados, serán evaluados por el Cuerpo Interdisciplinario del Poder Judicial.
Donde inscribirse
Para ello podrán inscribirse AQUÍ: https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf
Y podrán consultar cualquier duda al Juzgado de Familia , Niñez y Adolescencia N° 3-: [email protected] o para consultas comunicarse de lunes a viernes de 7 a 13 horas al Teléfono: (379) – 4104341/ 4104340.
También podrán consultar al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes-Poder Judicial): [email protected] -sito en calle Carlos Pellegrini N° 917 -Entrepiso- o para consultas comunicarse de lunes a viernes de 7 a 13 horas al Teléfono: 0379-4104298.