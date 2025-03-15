El Gobierno de Corrientes ofrece financiamiento para reconversión energética

Gobierno de la Provincia de Corrientes, dio a conocer este sábado que presentan el Programa de Reconversión Energética, una iniciativa clave para fomentar el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La iniciativa consiste en apoyar proyectos de energía solar, acciones de reciclaje y economía circular, inversión en infraestructura y bienes de capital como también en riego y fertirriego.

El financiamiento Reconversión Energética se encuentra dirigido a MiPymes (personas humanas y físicas) y para las actividades agropecuarias, industriales, turísticas, comercios y servicios.

Dicho aporte, será destinado al riego y eficiencia hídrica, a la energía renovable y a las acciones sustentables en actividades productivas.

Los montos alcanzan hasta los 150 millones de pesos con plazo de 60 meses con 6 meses de gracia y con una tasa a porcentaje a financiar hasta el 80 por ciento de la inversión.

Las garantías solicitadas son de hasta 50 millones en Prenda, hasta 100 millones de hipoteca y hasta 150 millones en SGRs.

Para consultas se deberán comunicar al correo electrónico: [email protected]