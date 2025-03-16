Gran ayuda de la comunidad correntina a los damnificados de Bahía Blanca

La colecta organizada para los bahienses afectados por las inundaciones registró una gran concurrencia de correntinos solidarios en la mañana de este domingo. A partir de las 19 se realizará el Chamamé Solidario en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

El evento contará con la presencia de destacados artistas como Los Alonsitos, Los de Imaguaré, Bocha Sheridan, Los Hijos de los Barrios, Gustavo Miqueri y Trébol de Ases, Gente de Ley y Lorena Larrea, entre otros.

Como condición para acudir al evento, se pide la donación de productos de limpieza, agua, alimentos no perecederos, frazadas y otros como valor de entrada.

La convocatoria comenzó con la iniciativa de periodistas de distintos medios de comunicación, donde se sumó el Gobierno de la provincia para canalizar la propuesta.

“Chamamé Solidario” es una velada que aparece como una versión compendiada “en una sola noche del Festival del Chamamé, con la actuación de los principales referentes de nuestra música, que no dudaron en responder de manera afirmativa y con rapidez para sumarse a esta propuesta”, relató Martín Varela, uno de los impulsores de la campaña.