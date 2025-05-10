La Provincia trabaja para fortalecer el acceso al Certificado Único de Discapacidad

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes dio a conocer este sábado que realizan reuniones para acercar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a las personas que lo requieran.

Es así que, desde el área, coordinan capacitaciones con municipios para ampliar la llegada a los futuros destinarios.

“Realizamos una reunión en la Dirección que responde a las actividades que se desarrollan a través de la Junta Itinerante a cargo de Ramiro Ledezma. Estas últimas, son las que hacen posible las evaluaciones de manera presencial en las distintas localidades y, la entrega del Certificado Único de Discapacidad”, explicó la directora de Atención a la Discapacidad, Mirta Mendoza.

Esta semana, la articulación fue con la intendente de Mariano I. Loza, Zulema Fernández, y su equipo de trabajo.

“Continuamos con la premisa de nuestro ministro de Salud, Ricardo Cardozo, de llegar a las personas que necesitan acceder al CUD. Eliminando todas las barreras posibles, en consonancia con los lineamientos impartidos por el gobernador, Gustavo Valdés”, sostuvo.

El CUD es un documento público que certifica la discapacidad de la persona respecto a las áreas intelectual y mental, visual, motora, auditiva, respiratoria, cardiovascular, renal urológica y/o digestivo/hepática y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado. Tiene validez en todo el país y su tramitación es voluntaria y gratuita.

Actualmente, la Dirección de Atención a la Discapacidad cuenta con 9 juntas que funcionan en los Hospitales de: Curuzú Cuatiá, Goya, Ituzaingó, Mercedes, Monte Caseros, Bella Vista, Paso de los Libres y Santo Tomé. En la ciudad de Corrientes, en 9 de Julio 1041.