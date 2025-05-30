Arranca la colecta anual de Cáritas

El Arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain, junto a las autoridades diocesanas de Cáritas, realizaron este viernes una conferencia de prensa para presentar la Colecta Anual de la entidad caritativa de la Iglesia. La misma tuvo lugar a las 10 en la sede de Yrigoyen 1504.

En el encuentro brindaron detalles de la campaña que iniciará el próximo sábado 7 y domingo 8 de junio en parroquias, capillas y espacios comunitarios de todo el país.

Bajo el lema “Sigamos organizando la esperanza”, la edición de este año busca convocar nuevamente a la comunidad a colaborar con quienes más lo necesitan, en un contexto de creciente demanda social. Las autoridades compartirán el destino de lo recaudado.

En el marco de la conferencia, se informó cómo se implementará la colecta en las distintas parroquias y comunidades, y se compartirán testimonios del impacto que los aportes tienen en programas de asistencia alimentaria, vivienda, educación y contención integral.

Desde Cáritas, remarcaron que cada gesto de solidaridad es una forma concreta de sostener la esperanza en tiempos difíciles y de acompañar el dolor de muchas familias con acciones concretas.

¿Cómo colaborar con la Colecta Anual de Cáritas?

Hay muchas formas de sumarte a esta iniciativa solidaria. Podés realizar tu aporte de las siguientes maneras:

Donaciones online:

A través de tarjeta de crédito, débito, CBU, PagoMisCuentas o Mercado Pago ingresando a: www.caritas.org.ar/sumate

Transferencia o depósito bancario:

A nombre de: Arzobispado de Corrientes

Banco: Banco de Corrientes S.A.

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente en Pesos

N° de cuenta: 130385/4

CBU: 0940099330001303850047

ALIAS: caritas.corrientes

Donaciones en efectivo:

Durante la colecta se entregarán sobres y se colocarán alcancías o urnas en parroquias, capillas y espacios comunitarios.

A través de WhatsApp:

Podés comunicarte al número 379 4012607 para recibir información o coordinar tu donación.

Redes Sociales: