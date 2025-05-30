Las ventas de yerba mate superaron los 105 millones de kilos al cierre de abril

El informe mensual elaborado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) revela que en el periodo enero – abril del corriente año la salida de molinos con destino al mercado local y las exportaciones totalizaron 105.349.317 kilos, lo que representa un crecimiento del 13,35% respecto al mismo periodo del 2024.



En desglose de los datos, las estadísticas indican que, respecto al mercado argentino, en abril la yerba mate a salida de molinos fue de 25.050.144 kilos, alcanzando un total de 91.426.585 kilos durante los primeros cuatro meses del año en curso. Por su parte, en las exportaciones aportaron 3.482.132 kilos, que sumados a los meses anteriores arrojaron un total de 13.922.732 kilos para el periodo mencionado.



El movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola, ya que incluye tanto el volumen que se envía a los centros de distribución de las firmas yerbateras como las compras efectuadas por los mayoristas, hipermercados y supermercados.



Cosecha

Por su parte, el registro del ingreso de materia prima a los secaderos refiere que durante el mes de abril se procesaron 108.949.335 kilos de hoja verde. De esta manera, entre enero y abril ingresaron a secaderos 173.967.957 kilos de hoja verde.

Cabe recordar que el calendario de cosecha está distribuido en tres etapas: zafra gruesa (abril a septiembre), periodo de suspensión de cosecha (octubre y noviembre) y zafra de verano o “zafriña” (diciembre a marzo).



Formatos

Tal como se viene manifestando desde años anteriores, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores. Durante el mes de abril de 2025 los paquetes de medio kilo representaron el 56,59% de las salidas de molinos al mercado interno. Con el 37,60 % se ubicaron los paquetes de un kilo, con el 1,39 % los envases de dos kilos, y con el 0,73% los de cuarto kilo. En el ítem ‘otros formatos’ las salidas alcanzaron 0,27%, mientras que el 3,41 % correspondió al rubro ‘sin estampillas’.

Es importante consignar que, de acuerdo con los datos históricos, se mantiene con pocas variantes la participación de los distintos formatos en las salidas de molino con destino al mercado interno, concentrando los formatos de 1/2 y 1 kilo, el 94,19% de las mismas.