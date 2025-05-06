El hospital de Campaña cumplió cinco años con grandes avances

El hospital de Campaña “Escuela Hogar” cumplió cinco años desde que fue inaugurado en mayo de 2020. En primer lugar fue creado para la atención de pacientes con Covid-19 pero hoy es un centro polivalente.

En el marco del aniversario, el pasado 25 de abril se realizó un acto encabezado por el gobernador Gustavo Valdéz y el ministro de Salud, Ricardo Cardozo.

En el acto se destacó a cinco mujeres como símbolo del esfuerzo del personal sanitario: Alejandra Ojeda (jefa de terapia), Lorena Ojeda (jefa de emergencias), Analía Giménez (clínica y dirección), Araceli Barrios (emergencias) y Milagros Quiroz (jefa de clínica).

Desde su inauguración el nosocomio atendió a casi 15.000 internados, realizó 30.000 consultas, practicó 18.000 tomografías y se aplicaron 3 millones de vacunas.

En el hospital Campaña, se hizo una de las inversiones en salud pública más grandes en la provincia.

Cirugías

En noviembre del 2023, se realizó una cirugía renal de alta complejidad. La intervención fue a una paciente de 45 años de Pueblo Libertador. Estuvo a cargo el urólogo Patricio Pinto Segovia.

Cabe recordar que se realizaron más de 45 cirugías de colecistectomía videolaparoscópica sólo en dos meses. Todas con muy buen resultado y sin complicaciones.

Por otra parte, en marzo de 2025, se realizó con éxito el primer implante auditivo de conducción ósea a un paciente de 45 años con Hipoacusia mixta bilateral.

En este sentido, el ministro Cardozo valoró el hecho de tener un hospital con instalaciones y tecnología de punta “es una institución que se crea con el impulso y la visión de nuestro gobernador Gustavo Valdés y que gracias a eso hoy es polivalente, y con profesionales de gran prestigio”.