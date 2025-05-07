Se realizará la venta de garrafa social en un barrio de Corrientes

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, informó el cronograma de venta de garrafa social que se desarrollará este miércoles en un barrio de Corrientes.

La venta de garrafa social se realizará desde la 10 hasta las 11:30 de este miércoles en la calle Finlandia 3708 del Barrio Serantes. Otro de los puntos fijos, estará por la calle Güemes 1390.

La actividad es impulsada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano e Igualdad a cargo de la Lic. Gabriela Castro. Desde el organismo, comunicaron que la actividad no se suspenderá por lluvia.

