Formosa Javier Milei Unne
Salud pública

En su bicentenario, Bella Vista inauguró un renovado Caps

Además de las refacciones, se incorporó el Servicio de Odontología.

Por El Litoral

Martes, 03 de junio de 2025 a las 12:26

En Bella Vista se puso en funcionamiento, el lunes, el renovado Caps “Dr. Antonio Angulo”, donde ahora la comunidad podrá acceder al Servicio de Odontología.

En el marco de las actividades por el Bicentenario de Bella Vista, el gobernador Gustavo Valdés inauguró las instalaciones sanitarias. Además, estuvieron presentes el Ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, y otras autoridades de la cartera sanitaria.

Los trabajos incluyeron, refacciones en el ingreso de la sala, sala de espera, consultorios, instalaciones sanitarias, pintura en general y la puesta en función del Servicio de Odontología.

Se incluyó la instalación y entrega de equipamiento como aires acondicionados, muebles de oficina, computadora e impresora, tensiómetros, fotósforo, tambores y  balanza para adulto y pediátrica.

