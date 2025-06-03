En su bicentenario, Bella Vista inauguró un renovado Caps

En Bella Vista se puso en funcionamiento, el lunes, el renovado Caps “Dr. Antonio Angulo”, donde ahora la comunidad podrá acceder al Servicio de Odontología.

En el marco de las actividades por el Bicentenario de Bella Vista, el gobernador Gustavo Valdés inauguró las instalaciones sanitarias. Además, estuvieron presentes el Ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, y otras autoridades de la cartera sanitaria.

Los trabajos incluyeron, refacciones en el ingreso de la sala, sala de espera, consultorios, instalaciones sanitarias, pintura en general y la puesta en función del Servicio de Odontología.

Se incluyó la instalación y entrega de equipamiento como aires acondicionados, muebles de oficina, computadora e impresora, tensiómetros, fotósforo, tambores y balanza para adulto y pediátrica.