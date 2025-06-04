Tres de Abril: avanzan las obras de pavimentación con más de 1.800 metros de asfalto

El gobernador Gustavo Valdés supervisó este martes en Colonia Tres de Abril los avances de la obra de pavimentación que lleva adelante la Provincia con recursos propios.

La intervención contempla más de 1.844 metros de concreto asfáltico, con un ancho promedio de 7 metros, mejorando la conectividad en toda la zona urbana.

Los trabajos incluyen la pavimentación de la avenida de acceso principal desde la Ruta Provincial N°27 y de las calles que rodean la plaza central. “Avanza la pavimentación de Tres de Abril, un proyecto que abarca más de 1.500 metros entre su avenida de acceso y las calles que rodean la plaza central, mejorando la conectividad con la Ruta Provincial N°27 y entre los barrios de la ciudad. Con obras, ¡construimos futuro!”, señaló Valdés a través de sus redes sociales.

La ejecución está a cargo del personal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, utilizando maquinaria propia de la Dirección Provincial de Vialidad. Durante la supervisión, el Gobernador estuvo acompañado por el presidente de la Dirección de Vialidad Provincial, Luis Cardoso.

Con este proyecto, Tres de Abril tendrá más de 18 cuadras asfaltadas, lo que contribuirá a una mejor calidad de vida y al crecimiento de la localidad.