Adopción: tres niños de Corrientes buscan una familia

El Jugado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 lanzó una convocatoria pública para el pedido de adopción de tres niños en Corrientes. El fuero está a cargo del doctor Edgardo Frutos y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptiba (RUACtes).

Se trata de los niños "Star" de 9 años, "Fer" de 13 y "Facu" de 12. Los tres sueñan con una familia que le brinde amor, los acompañe en su crecimiento y les haga salir de su situación actual.

“Star”: un niño brillante que sueña con las estrellas y busca una familia que lo acompañe

Tiene 9 años y nació el 10 de febrero de 2016. Es un niño curioso y afectuoso, apasionado por el universo, el inglés, la informática y la natación. Tiene diagnóstico de TEA, pero eso no le impide llevar una vida activa y autónoma, con avances positivos en su desarrollo personal.

Asiste a una escuela con orientación acorde a sus necesidades, participa en talleres artísticos y mantiene una excelente integración escolar. Su deseo es encontrar una familia que le brinde paciencia, compromiso y contención, y que además le permita seguir vinculado con su hermana de 10 años, con quien mantiene una conexión emocional muy importante.

“Fer”, de 13 años: la música, el rugby y un fuerte deseo de pertenecer

“Fer” es un adolescente que nació el 14 de julio de 2011. Es fanático del DJ Fer Palacios y sueña con ser músico. Le gusta tocar el bajo, quiere aprender teclado y disfruta compartir tiempo con amigos, pescar y practicar rugby.

Asiste a un centro educativo donde avanza en sus aprendizajes, se traslada solo en transporte público y participa activamente en talleres de carpintería. Sueña con una familia que valore sus gustos y esté dispuesta a construir con él un vínculo afectivo fuerte, ya sea como familia adoptiva, referente afectivo o figura tutora.

"Facu" de 12 años: bailarín de alma, en busca de contención y amor genuino

Facundo nació el 17 de junio de 2012. Actualmente se encuentra institucionalizado y padece discapacidad intelectual moderada. A pesar de las dificultades, muestra entusiasmo por aprender, jugar y relacionarse con los demás. Le encanta bailar, cantar, asistir a la escuela especial y mirar dibujos animados.

Recibe tratamiento psiquiátrico y neurológico, y se espera que su evolución dependa en gran medida del entorno afectivo que lo acompañe. Se busca una familia que lo mire desde sus posibilidades, con amor incondicional y un fuerte compromiso para acompañarlo en su desarrollo.

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 a cargo del doctor Edgardo Frutos y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes), lanzó tres convocatorias públicas. Se trata de llamados federales que buscan familias para niños y adolescentes que sueñan con crecer en un entorno de afecto, contención y respeto.

Las convocatorias públicas de adopción son un recurso excepcional utilizado por los Juzgados de Familia, con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes), cuando no existen personas inscriptas en el registro que se adecuen a las necesidades particulares de ciertos niños, niñas o adolescentes.

Estas convocatorias tienen alcance nacional y buscan visibilizar situaciones específicas en las que el derecho a crecer en familia necesita del compromiso y amor de personas dispuestas a asumir un rol fundamental en sus vidas.

Cada uno de estos llamados es una oportunidad para cambiar vidas. Ellos tienen sueños, talentos, deseos. Y sobre todo, tienen derecho a crecer rodeados de amor, contención y respeto.

¿Cómo anotarse para ser parte de estas convocatorias?

Las personas interesadas en postularse como familia adoptiva, referentes afectivos o figuras análogas deben completar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en el siguiente enlace: https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf

Luego, deben enviarlo a las siguientes direcciones de contacto según corresponda:

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 de Corrientes:

Correo: [email protected]

Teléfono: (379) 5150983

Dirección: Carlos Pellegrini 917 – Primer Piso, Corrientes Capital

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes):

Correo: [email protected]

Teléfono: 0379 4104298

Dirección: Carlos Pellegrini 917 – Entrepiso, Corrientes Capital