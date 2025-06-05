Continúan las capacitaciones a docentes en Corrientes

La ministra de Educación, Práxedes López acompañó este jueves el segundo encuentro presencial del programa infancia "Desarrollo del lenguaje y Alfabetización Temprana en el Nivel Inicial” en la Facultad de Derechoy Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)

La disertación estuvo a cargo de Florencia Alam y tuvo el objetivo de brindar instancias de formación continua a los docentes del Nivel Inicial en temáticas referidas al desarollo linguístico infantil y el acceso a la alfabetización. Se trata del segundo encuentro presencial del programa infancia.

Sobre el nivel inicial, la Ministra dijo a los docentes: "este es el nivel más importante y las cosas que se están dando gracias a ustedes". " Yo hoy llego a un jardín y los chicos tienen una tarea específica. Están avanzando en la conciencia fonológica. Y los cambios también se están dando en el nivel primario pero porque hubo un gran trabajo el año pasado”, agregó.

Por último, la funcionario pidió que sigan trabajando, "sepan que tienen una aliada conmigo porque ustedes son los que van a transformar la educación de Corrientes. Más allá de los datos que no nos gustan, somos conscientes de que la educación no se cambia de un día para el otro", concluyó.

