La Unne ofrece una diplomatura en Diseño e Impresión 3D

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), anunció este viernes la apertura de inscripciones para la diplomatura en Diseño e Impresión 3D, en el marco del Programa de Ofertas Educativas Especiales (Poee).

La propuesta, con modalidad virtual, se abrirá este miércoles 25 de junio y está orientada a quiénes deseen especializarse en una de las tecnologías claves de la cuarta revolución industrial.

La preinscripción está habilitada hasta el viernes 13 de junio, en la que deberán rellenar un formulario online

La diplomatura apunta a formar competencias en diseño, modelado, impresión y postproducción de piezas mecánicas y orgánicas, además de capacitar en la formulación e implementación de proyectos que incluyan tecnologías 3D.

El curso está destinada a profesionales de áreas como informática, ingeniería, arquitectura y diseño, además de makers, emprendedores y público general con título secundario.

Modalidad de cursado:

Clases sincrónicas semanales

Actividades prácticas en el Aula Virtual (Moodle)

Uso de plataformas interactivas como Padlet, Kahoot o Flip

Prácticas domiciliarias con software específico

Acceso opcional al Taller de Impresión 3D de la Facena

Uno de los requisitos es contar con acceso a una impresora 3D, ya sea propia o de terceros.

La formación busca potenciar el uso de herramientas innovadoras que ya impactan en industrias como la automotriz, la arquitectura, la educación, el arte y el diseño, promoviendo la personalización, la producción a baja escala, la sustentabilidad y la incorporación de nuevas tecnologías en procesos productivos y comerciales.

Más información en el sitio web del Poee Facena o por correo a: [email protected]



