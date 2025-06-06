Impulsan un programa financiero en las escuelas secundarias y superiores

El Ministerio de Educación de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, presentó este viernes oficialmente el Programa de Educación Económica y Financiera (EEF). Se trata de una iniciativa que brindará a los estudiantes herramientas para la toma de decisiones responsables en relación al dinero, el ahorro, el crédito y los productos financieros.

El programa está dirigido a alumnos de nivel secundario y superior. Se propone desarrollar habilidades prácticas como la elaboración de presupuestos, la comprensión del endeudamiento, y el conocimiento de derechos y deberes como usuarios del sistema financiero.

“Esto los va a acompañar en el proceso de crecimiento y será de ayuda para hacer frente a tantos términos nuevos que muchas veces confunden”, señaló la ministra de Educación, Práxedes López, quien destacó el valor preventivo y formativo de la iniciativa.

La propuesta cuenta con el respaldo legal de la Ley 6562/21, que convirtió a Corrientes en una de las primeras provincias del país en contar con una norma que impulsa la enseñanza de contenidos económicos y financieros en el sistema educativo. Su implementación se realiza en articulación con el Banco de Corrientes, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y otras instituciones académicas y privadas.

Para facilitar su aplicación, la Dirección de Planeamiento elaboró un Documento Marco con los lineamientos para el período 2023-2025, ya superados ampliamente en participación y resultados. A esto se suman dos guías didácticas con actividades, orientaciones metodológicas y acceso a recursos digitales, dirigidas a docentes de secundaria y nivel superior.

El director del área, Julio Simonit, remarcó que el enfoque apunta a que “los estudiantes aprendan sobre la importancia del ahorro, el uso responsable del crédito y el conocimiento de los productos financieros”. Además, adelantó que ya se está trabajando para incluir estos contenidos como tema transversal en el nivel primario a partir del ciclo lectivo 2026.

Corrientes también es pionera en la organización de olimpíadas provinciales de educación financiera, que en 2025 celebrarán su tercera edición para estudiantes del último año del secundario y la segunda edición para alumnos del ciclo básico. En 2024, participaron 1.425 estudiantes de 69 escuelas en estas competencias, auspiciadas por el Banco de Corrientes.

Complementariamente, se diseñaron cuadernos de actividades específicos para cada ciclo de la educación secundaria, con ilustraciones y ejercicios que facilitan el abordaje docente y promueven una mayor comprensión entre los jóvenes.

Durante la presentación del programa, también estuvieron presentes el subsecretario de Educación, Julio Navias, el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Rinaldi, y autoridades de los niveles Secundario, Superior y de Enseñanza Privada.

