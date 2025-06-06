Crisis económica: una localidad de Corrientes suspendió sus carnavales 2026

La Asociación Civil Villa Samba Show informó este viernes que se suspendieron los carnavales edición 2026 en la localidad correntina de Mercedes.

La decisión se tomó debido a la inestabilidad económica que genera la reducción en los fondos de coparticipación nacional y que afecta directamente a diversos municipios. Por otra parte, también influye la falta de respaldo concreto por parte del gobierno local.

Por todo ello, las agrupaciones carnavalearas han resuelto suspender los próximos carnavales.

Desde la Asociación, piden comprensión a la comunidad y agradecen en el acompañamiento continúo en la tarea