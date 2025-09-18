Tras su inauguración, el hospital de Loreto realizó más de 700 atenciones

El nuevo hospital de Loreto “Dr. José Rodolfo Piñeyro”, que fue inaugurado recientemente por el gobernador Gustavo Valdés y el ministro Ricardo Cardozo, realizó más de 700 atenciones en dos semanas. El edificio fue construido para atender la demanda de una población de más de 4 mil habitantes.

“Estamos muy felices, cómodos y tranquilos. La población está muy feliz. En quince días atendimos a más de 700 personas”, dijo la directora del nosocomio Julia Torres de Ortiz.

A su vez, agregó que “hicimos medicina general, esto significa, pediatría, control de embarazo y de las personas con Diabetes e Hipertensión”.

El hospital cuenta con médicos, odontólogo, enfermeros, choferes y un servicio de bioquímica. Los martes y jueves hacen consultorio diferenciado para embarazadas y salud reproductiva, los miércoles para personas con Diabetes y/o Hipertensión. No hay salud privada en este lugar, por ello “todo es a través del hospital”.