Lluvia en Corrientes Policía de Corrientes Federico Cheme
SALUD PÚBLICA

Tras su inauguración, el hospital de Loreto realizó más de 700 atenciones

El edificio fue construido para atender la demanda de una población de más de 4 mil habitantes.

Por El Litoral

Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 11:32

El nuevo hospital de Loreto “Dr. José Rodolfo Piñeyro”, que fue inaugurado recientemente por el gobernador Gustavo Valdés y el ministro Ricardo Cardozo, realizó más de 700 atenciones en dos semanas. El edificio fue construido para atender la demanda de una población de más de 4 mil habitantes.

“Estamos muy felices, cómodos y tranquilos. La población está muy feliz. En quince días atendimos a más de 700 personas”, dijo la directora del nosocomio Julia Torres de Ortiz.

A su vez, agregó que “hicimos medicina general, esto significa, pediatría, control de embarazo y de las personas con Diabetes e Hipertensión”.

El hospital cuenta con médicos, odontólogo, enfermeros, choferes y un servicio de bioquímica. Los martes y jueves hacen consultorio diferenciado para embarazadas y salud reproductiva, los miércoles para personas con Diabetes y/o Hipertensión. No hay salud privada en este lugar, por ello “todo es a través del hospital”.

