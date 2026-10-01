Continúa la vacunación contra el dengue en Corrientes: fechas y horarios en la plaza Vera

El Ministerio de Salud Pública mantiene el punto de vacunación contra el dengue en la plaza Vera, donde se aplican dosis a personas de entre 4 y 59 años. La atención se realiza los viernes de 9 a 13 y de 16 a 20, y los sábados en el horario de la mañana.

La campaña continuará mañana y se extenderá luego por dos fines de semanas, hasta el viernes 16 de octubre. Para recibir la vacuna es necesario presentar el DNI, mientras que los menores de edad deben asistir acompañados por un adulto.

El operativo de la plaza Vera está destinado exclusivamente a la vacunación contra el dengue.

Cómo prevenir el dengue

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito aedes aegypti. Puede provocar fiebre, dolor intenso de cabeza y detrás de los ojos, molestias musculares y articulares y enrojecimiento de la piel. En algunos casos puede evolucionar hacia cuadros graves.

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