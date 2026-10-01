La Provincia fortalece la infraestructura hospitalaria ante posibles lluvias intensas

Los ministros de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, y de Salud, Emilio Lanari, realizaron una inspección técnica en el Hospital Escuela "General José Francisco de San Martín".

Equipos técnicos y sanitarios evaluaron el estado del establecimiento para optimizar los sistemas de drenaje y garantizar la operatividad de los servicios ante eventuales lluvias intensas vinculadas al fenómeno climático de El Niño.

Recorrida técnica y diagnóstico de infraestructura

Las autoridades provinciales evaluaron en territorio los puntos críticos del edificio sanitario.

El relevamiento estuvo encabezado por los titulares de las carteras de Obras Públicas, Jorge Meza, y de Salud Pública, Emilio Lanari. La jornada incluyó a la Unidad de Arquitectura Hospitalaria, directivos y personal del establecimiento.

Además, se sumó la experiencia del equipo de trabajadores diarios para definir las prioridades operativas del hospital.

Optimización de desagües y prevención climática

La intervención busca anticiparse a las lluvias de gran caudal previstas para la región.

El foco principal del relevamiento se centró en el análisis y optimización del funcionamiento de los desagües pluviales.

La articulación interministerial apunta a mitigar el impacto de las precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Las obras y mejoras buscan proteger la operatividad hospitalaria, la seguridad de los pacientes y las condiciones de trabajo del personal médico.