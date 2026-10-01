Jornada PyMES: con disertantes de renombre, el Banco de Corrientes invita a conversar sobre el nuevo escenario económico 

El miércoles 7 de octubre, el Banco de Corrientes (BanCo) organiza una jornada destinada a empresarios, emprendedores, cámaras empresariales, organismos institucionales, docentes universitarios, alumnos y referentes de PyMES de la región para conocer oportunidades de financiamiento, beneficios fiscales y perspectivas económicas que impactan en la gestión y el crecimiento de los negocios.
La propuesta tendrá lugar desde las 13:30 en el Auditorio Julián Zini. Quienes estén interesados participar de la jornada, pueden inscribirse en https://forms.cloud.microsoft/r/3b58V11AcU.
El BanCo refuerza su compromiso con las PyMES y organiza esta propuesta pensada para generar espacios de conversación sobre distintas alternativas de financiamiento e inversión para empresas.
Cronograma de la jornada:
- 13:30 hs | Acreditaciones y recepción
- 14:15 hs | Apertura Institucional Banco de Corrientes
- 14:30 hs | Fondo de Asistencia Laboral Gastón Ríos - Head of Corporate & Investment Banking | Puente
- 15:30 hs | Tres cambios para entender la crisis Martín Tetaz - Economista, docente y analista económico
- 16:30 hs | Coffee Break & Networking
- 17:00 hs | Inocencia fiscal César Litvin - Socio CEO | Lisicki, Litvin & Abelovich
- 18:00 hs | Cierre de la jornada