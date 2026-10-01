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EN EL AUDITORIO JULIÁN ZINI 

Jornada PyMES: con disertantes de renombre, el Banco de Corrientes invita a conversar sobre el nuevo escenario económico 

Una propuesta que contará con la participación de Gastón Ríos, head of Corporate & Investment Banking en Puente, quien hablará sobre “Fondo de Asistencia Laboral”. En tanto, el economista Martín Tetaz realizará una disertación titulada “Tres cambios para entender la crisis”, y el Socio CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, hablará sobre “Inocencia fiscal. Oportunidades y beneficios para los contribuyentes”.

Por El Litoral

Jueves, 01 de octubre de 2026 a las 17:07

El miércoles 7 de octubre, el Banco de Corrientes (BanCo) organiza una jornada destinada a empresarios, emprendedores, cámaras empresariales, organismos institucionales, docentes universitarios, alumnos y referentes de PyMES de la región para conocer oportunidades de financiamiento, beneficios fiscales y perspectivas económicas que impactan en la gestión y el crecimiento de los negocios. 

La propuesta tendrá lugar desde las 13:30 en el Auditorio Julián Zini. Quienes estén interesados participar de la jornada, pueden inscribirse en https://forms.cloud.microsoft/r/3b58V11AcU.

El BanCo refuerza su compromiso con las PyMES y organiza esta propuesta pensada para generar espacios de conversación sobre distintas alternativas de financiamiento e inversión para empresas. 

Cronograma de la jornada:  

  • 13:30 hs | Acreditaciones y recepción 
  • 14:15 hs | Apertura Institucional Banco de Corrientes 
  • 14:30 hs | Fondo de Asistencia Laboral  Gastón Ríos - Head of Corporate & Investment Banking | Puente 
  • 15:30 hs | Tres cambios para entender la crisis  Martín Tetaz - Economista, docente y analista económico 
  • 16:30 hs | Coffee Break & Networking 
  • 17:00 hs | Inocencia fiscal César Litvin - Socio CEO | Lisicki, Litvin & Abelovich 
  • 18:00 hs | Cierre de la jornada 

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