Jornada PyMES: con disertantes de renombre, el Banco de Corrientes invita a conversar sobre el nuevo escenario económico 

El miércoles 7 de octubre, el Banco de Corrientes (BanCo) organiza una jornada destinada a empresarios, emprendedores, cámaras empresariales, organismos institucionales, docentes universitarios, alumnos y referentes de PyMES de la región para conocer oportunidades de financiamiento, beneficios fiscales y perspectivas económicas que impactan en la gestión y el crecimiento de los negocios.

La propuesta tendrá lugar desde las 13:30 en el Auditorio Julián Zini. Quienes estén interesados participar de la jornada, pueden inscribirse en https://forms.cloud.microsoft/r/3b58V11AcU.

El BanCo refuerza su compromiso con las PyMES y organiza esta propuesta pensada para generar espacios de conversación sobre distintas alternativas de financiamiento e inversión para empresas.

Cronograma de la jornada: