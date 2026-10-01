Corrientes será sede de la XXX Jornada Nacional Síndrome de Williams

La ciudad de Corrientes se prepara para la XXX Jornada Nacional Síndrome de Williams. El evento que reunirá especialistas de diferentes disciplinas y se desarrollará este viernes de 8 a 18 en la Casa del Bicentenario.

Durante el encuentro se abordarán diferentes aspectos relacionados con el Síndrome de Williams, desde las herramientas para llegar al diagnóstico hasta el acompañamiento pediátrico, las cardiopatías, la neurología, la rehabilitación y la inclusión escolar. También estará presente Laura Duna, presidenta de la Asociación Argentina de Síndrome de Williams.

La doctora Cynthia Sappa, especialista en genética, explicó a El Litoral qué es el Síndrome de Williams: “Es una condición genética, que en la mayoría de las veces se produce de novo (de nuevo, no heredado de los padres), donde hay una deleción del cromosoma 7 (falta un pedacito de cromosoma). Esa parte que falta en el cromosoma produce los signos y síntomas del Síndrome de Williams”

Consultada sobre los síntomas más comunes, señaló a este medio: “Cardiopatía congénita, como estenosis aórtica o ramas pulmonares, hipotonía o retraso en la adquisición de pautas madurativas, una facie características, muy sociables y simpáticas. Rasgos faciales como boca ancha, labios carnosos y una sonrisa permanente”

Una jornada con distintas especialidades

El cronograma comenzará a las 8.30 con la apertura de la jornada y la bienvenida a cargo de representantes de la provincia de Corrientes y autoridades de la Asociación Argentina de Síndrome de Williams.

A las 9, se realizará la mesa “Daniel Ríos - Abriendo Puertas con Jóvenes de la AsW”. Luego, la doctora Cynthia Sappa brindará la charla “Cuándo sospechar de Síndrome de Williams”.

A las 10, será el turno de la doctora Carolina Dellamea, pediatra y genetista médica del Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castelán de Resistencia, Chaco, con la exposición “Acompañamiento pediátrico del paciente con SW”.

La actividad continuará a las 10.30 con “Neurología en EPOF”, a cargo de la doctora Luz Fernández, mientras que a las 11.30 la doctora Noelí Manzolillo abordará las “Cardiopatías en EPOF”.

A las 12, la licenciada Viviana Gutnisky presentará “Herramientas citogenómicas y moleculares en el diagnóstico de enfermedades genéticas”. Media hora después, a las 12.30, el doctor Flavio Serra disertará sobre “No es sólo una sonrisa”.

Luego del intervalo, las actividades se retomarán a las 14.30 con “Rehabilitación kinésica en EPOF”, a cargo del licenciado Walter Arceguet. A las 15, será el turno del nutricionista licenciado Nicolás Godoy.

A las 15.30, las profesoras M. Priscila Serrani y la psicopedagoga licenciada Silvina Almirón abordarán la inclusión escolar.

El cronograma continuará a las 16 con la participación de las terapeutas licenciada Débora Yofe y licenciada María Ernestina Tinta, quienes disertarán sobre psicopedagogía y fonoaudiología.

Seguido de esto, la licenciada Mariela García, del espacio Ocuparte, hablará sobre terapia ocupacional. Luego, a las 17, se abordarán la equinoterapia, a cargo de Kine Wetzall, y la musicoterapia, con María José Bruno.

Finalmente, a las 17.30, la señora Mirta Mendoza brindará una charla titulada “Hablemos de discapacidad y CUD”. El cierre de la jornada está previsto para las 18.

La propuesta busca reunir en un mismo espacio a profesionales, familias y personas vinculadas al Síndrome de Williams para profundizar en distintos aspectos de esta condición y poner en agenda la importancia del diagnóstico, el acompañamiento interdisciplinario y la inclusión.