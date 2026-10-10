El Flaco López, orgullo correntino, quedó inmortalizado en un mural en su pueblo natal

El fútbol y el arte se unieron en un nuevo mural que quedó terminado en la localidad correntina de San Lorenzo. La obra homenajea a Lionel Messi y al delantero José Manuel “Flaco” López, dos figuras vinculadas a la Selección argentina, y busca reflejar la pasión futbolera que atraviesa la identidad nacional.

El mural fue realizado en el Estadio Municipal José Manuel López, un espacio que ahora cuenta con una representación artística dedicada a dos referentes del fútbol argentino. La iniciativa propone unir distintas generaciones a través de los colores de la Albiceleste y de las historias de sus protagonistas.

Por un lado, la obra reconoce la huella que dejó Messi en la memoria de los hinchas, después de años de representar a la Selección argentina y de convertirse en uno de los grandes ídolos deportivos del país. Por otro, destaca el camino de López, quien logró llegar al fútbol de alto nivel y vestir la camiseta nacional.

Fútbol que trasciende las canchas

El homenaje tiene un significado especial para la comunidad de San Lorenzo, de donde es oriundo el delantero. Su recorrido deportivo representa un motivo de orgullo para los vecinos, que ahora pueden encontrar su imagen junto a la de Messi en un espacio ligado al deporte local.

La propuesta busca mostrar cómo el fútbol trasciende las canchas y se convierte en una expresión cultural capaz de reunir a personas de distintas edades y lugares. A través del mural, el arte funciona como una forma de representar la identidad, la alegría y el sentimiento colectivo que despierta la Selección argentina.

La obra estuvo a cargo de la artista Agus Nadal y contó con el acompañamiento del intendente Nelson Matías Acevedo, además de la colaboración de otras personas que participaron para hacer posible el proyecto.

Con el mural ya finalizado, el Estadio Municipal José Manuel López suma un nuevo espacio de reconocimiento a dos figuras del fútbol argentino. La intervención deja plasmado en las paredes de San Lorenzo un homenaje que conecta la pasión por la Albiceleste con el orgullo por uno de los deportistas surgidos de la localidad.