Crecida del Paraná: advierten que los niveles podrían llegar a la alerta en Corrientes

El río Paraná continúa en ascenso en Corrientes y podría llegar a los 6 metros en la Capital el próximo 20 de octubre, según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA). Actualmente, el hidrómetro marca 4,98 metros, por lo que el pronóstico prevé una suba de 1,02 metros en los próximos días. De cumplirse esa estimación, quedaría a solo 50 centímetros del nivel de alerta, establecido en 6,50 metros. Como consecuencia de la creciente, ya se cerró la playa Islas Malvinas.

La situación genera atención en otros puntos de la provincia, aunque las alturas y los niveles de referencia son diferentes según cada localidad. Entre los datos más relevantes está Goya, donde el INA proyecta que el río alcanzará los 5,50 metros para el 20 de octubre, por encima del nivel de alerta de 5,20 metros y cerca del nivel de evacuación.

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En Corrientes Capital, el pronóstico hidrométrico del INA indica que el Paraná podría llegar a los 5,70 metros el 13 de octubre. Una semana después, el 20 de octubre, alcanzaría los 6 metros. La proyección marca una tendencia de crecimiento que, de concretarse, dejaría al río cerca del umbral de alerta, aunque todavía por debajo de esa marca.

La altura actual también supera el promedio histórico para esta época. Según los datos aportados a El Litoral, la media del río Paraná en octubre en la Capital, calculada entre 1991 y 2024, es de 3,43 metros. Con los 4,98 metros registrados actualmente, el nivel está 1,55 metros por encima de ese promedio.

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Crecida en Goya

Goya aparece como uno de los puntos de mayor atención por la proyección del INA. El río se encuentra actualmente en 4,42 metros, a 78 centímetros del nivel de alerta de 5,20 metros. Sin embargo, el pronóstico para el 20 de octubre lo ubica en 5,50 metros, es decir, 30 centímetros por encima de ese umbral. La altura media histórica de octubre en esa localidad es de 3,46 metros, por lo que el registro actual ya está 96 centímetros por encima de ese valor.

En Itatí, el Paraná marca 5,70 metros, mientras que el nivel de alerta está fijado en 6,80 metros. La diferencia es de 1,10 metros. Por su parte, Paso de la Patria registra 5,10 metros y tiene el nivel de alerta establecido en 6,50 metros, por lo que se encuentra a 1,40 metros de esa referencia.

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En Bella Vista, la altura actual es de 4,77 metros y el nivel de alerta está en 6 metros. Esto significa que hay una diferencia de 1,23 metros entre el registro y ese umbral. En Empedrado, en tanto, el río está en 4,58 metros, frente a un nivel de alerta de 6,50 metros, por lo que todavía restan 1,92 metros para alcanzarlo.

En Ituzaingó, el hidrómetro marca 2,45 metros y el nivel de alerta está establecido en 3,50 metros. La diferencia es de 1,05 metros, una de las menores entre las localidades con datos disponibles. La Entidad Binacional Yacyretá ya había anticipado este escenario de crecimiento del Paraná.

Al comparar las alturas actuales con los niveles de alerta, Ituzaingó e Itatí son las localidades que presentan las menores diferencias respecto de sus respectivos umbrales, con 1,05 y 1,10 metros, respectivamente. Sin embargo, esto no significa por sí solo que sean los puntos de mayor riesgo: los niveles de referencia son distintos y también deben considerarse las proyecciones y las condiciones locales.

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Goya es el punto donde el pronóstico plantea la señal más clara de posible superación del nivel de alerta, ya que el INA estima que el río llegaría a los 5,50 metros el 20 de octubre. En Corrientes Capital, en cambio, la proyección de 6 metros lo dejaría cerca de la alerta, pero todavía 50 centímetros por debajo.

Las proyecciones del INA son estimaciones y pueden modificarse según la evolución del río. Por eso, será importante seguir las próximas actualizaciones hidrométricas para determinar cómo continúa la creciente y si los niveles previstos se concretan en cada localidad.