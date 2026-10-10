Fin de semana largo en Corrientes: cómo seguirá el tiempo luego de las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este sábado que Corrientes tendrá un fin de semana largo con temperaturas en ascenso y probabilidad de lluvias aisladas, luego de dos jornadas marcadas por las precipitaciones y las alertas meteorológicas.

Según el organismo, para este sábado, se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 20°C. La probabilidad de precipitaciones será del 10% al 40% durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche descenderá al 10%.

El cielo permanecerá mayormente nublado y se prevé viento del sector sur, con velocidades de entre 13 y 31 km/h durante la mañana.

El domingo tendrá temperaturas de entre 14°C y 23°C. Según el pronóstico del SMN, la probabilidad de lluvias será del 10% al 40% durante la mañana y bajará al 0%-10% por la tarde y la noche.

Se espera una mejora gradual de las condiciones, con nubosidad variable y menores probabilidades de precipitaciones durante la segunda mitad de la jornada.

Para el lunes 12 de octubre, feriado nacional, se anticipa un nuevo ascenso de la temperatura, con una mínima de 14°C y una máxima de 25°C.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones será baja, del 0% al 10%, pero aumentará al 10%-40% durante la tarde y la noche.

De esta manera, Corrientes tendrá un fin de semana largo con temperaturas en ascenso y una disminución de las probabilidades de lluvia, aunque no se descartan algunas precipitaciones hacía la noche del lunes.