Proyectos correntinos brillaron en San Luis con un récord de distinciones nacionales

La provincia de Corrientes alcanzó un registro histórico en la primera Fase Nacional de la Feria de Ciencia, Tecnología, Arte y Matemática (Eje Steam Matemático), desarrollada en San Luis.
Con cinco proyectos en competencia, la delegación obtuvo seis distinciones gracias al doble reconocimiento obtenido por un trabajo de Itatí, consolidando el talento pedagógico y científico provincial.
Cierre de la instancia en San Luis y balance provincial
El evento científico reunió a los mejores trabajos del país durante cuatro jornadas de labor.
La primera Fase Nacional de la Feria Steam culminó el viernes en la provincia de San Luis tras cuatro días de intensa actividad.
Corrientes intervino con cinco propuestas pedagógicas y alcanzó seis distinciones federales y nacionales, ya que uno de los proyectos sumó doble reconocimiento.
La provincia se posicionó entre las de mejores resultados en el eje matemático, marcando un récord sin precedentes en premiaciones federales.
Proyectos galardonados en las distintas categorías
Las iniciativas destacadas pertenecieron a distintos niveles educativos y localidades del territorio correntino.
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Escuela Primaria N.º 956 (Corrientes capital): presentó el proyecto “Aprendiendo geometría con el Tangram y las TICs”, obteniendo la Distinción Federal por Primaria, Primer Ciclo.
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Escuela Normal Dr. Pedro Bonastre (Itatí): doble galardón con “Números que desaparecen”, adjudicándose la Distinción Federal por Secundaria y el Destacado Nacional por Secundaria.
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Centro de Terminalidad N.º 64, U.P. N.º 1 (San Cayetano): premiado con el Destacado Nacional por la Modalidad Educación en Contexto de Encierro gracias a su trabajo “El juego ciencia como aliado del aprendizaje matemático”.
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ISFD Juan G. Pujol, extensión áulica San Cosme: obtuvo la Distinción Federal del Congreso Nacional de Educación Superior por el proyecto “San Cosme tiene Payemática”.
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ISFD “María Luisa Román de Frechou” (Saladas): recibió la Distinción Federal del Congreso Nacional de Educación Superior por la propuesta “Lo irracional de la belleza”