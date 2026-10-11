Proyectos correntinos brillaron en San Luis con un récord de distinciones nacionales

La provincia de Corrientes alcanzó un registro histórico en la primera Fase Nacional de la Feria de Ciencia, Tecnología, Arte y Matemática (Eje Steam Matemático), desarrollada en San Luis.

Con cinco proyectos en competencia, la delegación obtuvo seis distinciones gracias al doble reconocimiento obtenido por un trabajo de Itatí, consolidando el talento pedagógico y científico provincial.

Cierre de la instancia en San Luis y balance provincial

El evento científico reunió a los mejores trabajos del país durante cuatro jornadas de labor.

La primera Fase Nacional de la Feria Steam culminó el viernes en la provincia de San Luis tras cuatro días de intensa actividad.

Corrientes intervino con cinco propuestas pedagógicas y alcanzó seis distinciones federales y nacionales, ya que uno de los proyectos sumó doble reconocimiento.

La provincia se posicionó entre las de mejores resultados en el eje matemático, marcando un récord sin precedentes en premiaciones federales.

Proyectos galardonados en las distintas categorías

Las iniciativas destacadas pertenecieron a distintos niveles educativos y localidades del territorio correntino.