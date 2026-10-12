Redes oficiales del COE: dónde consultar las alertas meteorológicas en Corrientes

El Comando Operativo de Emergencias (COE) de Corrientes informó este lunes sus nuevas redes sociales oficiales para difundir alertas meteorológicas, información verificada y recomendaciones de prevención ante posibles emergencias en la provincia.

A través de estos canales, los vecinos pueden consultar avisos relacionados con tormentas, medidas de prevención y advertencias ante incendios, además de información sobre el accionar de las fuerzas que intervienen frente a situaciones de crisis.

Dónde consultar la información oficial del COE

El organismo comparte sus publicaciones y recomendaciones a través de dos plataformas digitales:

Desde el COE recomiendan recurrir a estos canales para acceder a información oficial sobre alertas por tormentas, prevención de incendios y medidas de seguridad, especialmente ante situaciones que puedan representar un riesgo para la población.