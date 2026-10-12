Corrientes registró 30 donantes de órganos y 72 trasplantes en lo que va del 2026

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Corrientes (CUCAICOR) coordinó siete nuevos operativos de ablación durante septiembre en el Hospital Escuela “Gral. San Martín”. Con estos procedimientos, la provincia alcanzó 30 donantes de órganos en lo que va de 2026, lo que permitió que 72 personas recibieran un trasplante.

Las intervenciones se realizaron en conjunto con el equipo de ablación renal del organismo y profesionales provenientes de distintos puntos del país.

La coordinación y la logística de los procedimientos se llevan adelante a través de la guardia operativa nacional del INCUCAI y de los organismos jurisdiccionales, en Corrientes, el CUCAICOR.

En el marco del Plan Estratégico 2026-2030, se firmaron convenios entre los hospitales “San José”, de Paso de los Libres, y “Dr. Fernando Irastorza”, de Curuzú Cuatiá, el CUCAICOR y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

El objetivo es avanzar con las Unidades Hospitalarias de Procuración y Trasplante de Corrientes (U.H.PRO.T.CORR), descentralizar las ablaciones e incorporar protocolos unificados para cada intervención.

Además, se entregaron directrices operativas a los establecimientos para fortalecer la coordinación y establecer criterios comunes de trabajo en toda la provincia.

“Estas directrices y convenios son muy importantes porque todas las unidades de procuración que existen en la provincia van a trabajar bajo un mismo protocolo”, afirmó el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur.

El funcionario agregó que el sistema permitirá brindar mayor autonomía operativa a cada unidad y garantizar que los hospitales cuenten con las condiciones adecuadas para los procesos de donación.

También avanzan en hospitales de Capital

En la ciudad de Corrientes ya se realizaron reuniones con las autoridades de los hospitales “Dr. José Ramón Vidal” y Hospital de Campaña “Escuela Hogar”.

De los encuentros participaron directivos, coordinadores e integrantes de las U.H.PRO.T.CORR y jefes de distintas áreas hospitalarias. El objetivo es continuar con la implementación de las directrices y fortalecer el trabajo coordinado para mejorar la atención de las personas que se encuentran en lista de espera para un trasplante.