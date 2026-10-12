Corrientes registró un 72 % de reservas hoteleras durante el fin de semana largo

a provincia de Corrientes alcanzó un 72 % de reservas hoteleras durante el fin de semana largo, de acuerdo con los datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y el Observatorio Turístico provincial. El movimiento turístico estuvo marcado por la preferencia hacia los atractivos naturales, la biodiversidad y la pesca deportiva en las distintas microrregiones.

El informe oficial detalló que se estimaron unas 15.215 plazas ocupadas en todo el territorio provincial, con una estadía promedio de tres noches. Las preferencias de los visitantes se distribuyeron entre los corredores turísticos, destacándose la región Solar de las Huellas con un 69 % de reservas, seguida por Paraná Sur (66 %), Esteros del Iberá (59 %), Alto Paraná (57 %), Jesuítico Guaraní (47 %), Gran Corrientes (43 %) y el Sur Correntino (18 %).

Ecoturismo y pesca deportiva como principales motores

En cuanto a las motivaciones de la demanda, el ecoturismo concentró el 37 % de las preferencias, impulsado por las experiencias de observación de fauna y avistaje de especies emblemáticas como carpinchos, yacarés y aves en los Esteros del Iberá.

Por su parte, la pesca deportiva representó el 25 % de la demanda, dinamizando la actividad en localidades ribereñas como Ituzaingó, Itá Ibaté, Paso de la Patria, Empedrado y Esquina, reconocidas por sus excursiones embarcadas orientadas a la captura del dorado y otras especies del río Paraná.

El turismo histórico y cultural captó el 18 % de los visitantes, mientras que el 20 % restante se orientó a propuestas recreativas generales, gastronomía regional y paseos náuticos.

Balance nacional del fin de semana largo

A nivel país, el relevamiento de la Came indicó que 1.490.400 turistas se desplazaron por los diferentes destinos nacionales durante el fin de semana largo vinculado al 12 de octubre, generando un impacto económico directo de $ 313.610 millones.

El volumen de viajeros registró un incremento interanual del 3,5 % frente a igual feriado de 2025. Sin embargo, el informe advirtió una contracción en la duración de las estancias: la estadía promedio nacional descendió de 2 a 1,8 días (una caída del 10 %), consolidando la tendencia de los turistas a realizar escapadas más breves.

Si bien el gasto promedio diario por turista escaló a $ 116.900 —lo que representó una suba real del 5 % interanual, descontada una inflación del 22,1 %—, la reducción en los días de alojamiento determinó que el gasto global experimentara una merma real del 2,2 % en comparación con el período previo.