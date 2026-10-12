Registran la aparición de un objeto luminoso durante un fogón en Caá Catí

En el marco de un encuentro nocturno desarrollado el pasado sábado en la localidad correntina de Caá Catí, participantes de un "fogón UFO" captaron imágenes de una luz con morfología semejante a la de una nave espacial.

La actividad se llevó a cabo en el refugio de artistas del espacio Km 0. Polo Cultural de los Esteros, predio emplazado en el área de monte y en la ribera del estero Santa Lucía.

La jornada fue coordinada por el investigador y especialista en la temática extraterrestre, el profesor David Alejandro Álvarez, junto al equipo directivo del polo cultural.

La iniciativa contó además con la propuesta gastronómica del emprendimiento Ñande tembi'u y el acompañamiento institucional de la Municipalidad de Caá Catí.

Detección con visión nocturna y antecedentes en la zona

Durante el desarrollo del evento, los organizadores utilizaron instrumental de registro óptico con cámara infrarroja, lo que permitió documentar en la oscuridad la presencia del fenómeno luminoso en el firmamento.

Según indicaron desde la organización, no se trata del primer registro de estas características en la zona.

Un objeto de propiedades visuales análogas había sido detectado el pasado 19 de junio en el mismo predio rural, durante la realización del 1° Encuentro Ufológico "Caá Catí, tierra de luces".

La reiteración de estos avistamientos posiciona a la localidad como un punto de interés para la investigación ufológica regional y la realización de actividades culturales vinculadas al turismo astronómico e inquisitivo.