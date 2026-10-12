Yacyretá recibe 28.000 m³/s: el comunicado de la entidad tras abrir sus compuertas

La Central Hidroeléctrica Yacyretá procedió a la apertura de las compuertas de su vertedero principal con el propósito de laminar el impacto del marcado incremento en los caudales del río Paraná.

La maniobra responde al aumento en las erogaciones de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba y a las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño en la cuenca superior.

De acuerdo con las estimaciones técnicas, el caudal afluente que llega al embalse se sitúa en torno a los 28.000 metros cúbicos por segundo (m³/s), registrando una clara tendencia creciente que se sostendrá durante los próximos días.

Registros pluviométricos y aportes de Itaipú

El jefe del Departamento Técnico de la entidad en la Margen Derecha, ingeniero Ronnie Ayala, detalló que la cuenca del río Iguazú —de aporte directo sobre el embalse— registró precipitaciones que quintuplicaron los valores previstos por los pronósticos hidrológicos. Esta situación provocó que el caudal del tributario saltara de 1.500 m³/s a 9.000 m³/s, sumándose a los 19.000 m³/s que eroga la central de Itaipú.

"Esto es un fenómeno natural que recibimos y se traslada aguas abajo de la presa. Suponiendo que no existía la usina, el fenómeno iba a causar el mismo efecto y tal vez de mayor impacto", precisó el profesional para ratificar que las maniobras operativas no generan las inundaciones, sino que buscan aminorar la fuerza del pico de la crecida.

Monitoreo permanente del río Paraná

Frente a este escenario, las áreas especializadas de la Entidad Binacional Yacyretá mantendrán la supervisión del comportamiento hidrológico en todo el tramo del río. El seguimiento constante permitirá emitir alertas tempranas a las autoridades locales y a la población civil de las zonas ribereñas para coordinar los esquemas de prevención y contingencia requeridos.