Corrientes tendrá una semana con lluvias aisladas y temperaturas en ascenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes tendrá una semana con probabilidad de lluvias durante el inicio y mejores condiciones desde el miércoles.

La mañana de este lunes comenzó con algunas precipitaciones en la capital, aunque por el momento no se registran alertas tempranas por lluvias.

La probabilidad de precipitaciones será del 10% al 40% durante la mañana y aumentará al 40%-70% por la tarde.

El martes 13 continuará con algunas precipitaciones y la temperatura estará entre los 13°C y los 22°C. Durante la mañana se mantiene una probabilidad de lluvias del 10% al 40%, pero las condiciones mejorarían por la tarde.

A partir del miércoles 14, se espera una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias. La mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 23°C.

El jueves 15 se mantendrán condiciones similares, con temperaturas de entre 16°C y 23°C y sin lluvias previstas durante la mañana.

Por último, el viernes 16 tendrá una mínima de 17°C y una máxima de 23°C, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

De esta manera, el pronóstico anticipa un comienzo de semana inestable en Corrientes, con una mejora progresiva desde el martes y temperaturas máximas cercanas a los 23°C durante la segunda mitad de la semana.