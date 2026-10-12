Alerta hídrica en Corrientes: abren compuertas de Yacyretá y sube el nivel del río Paraná

Debido a las precipitaciones registradas en la cuenca del Iguazú, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) debió liberar un mayor caudal de agua durante el domingo.

Se prevé que el pico de la crecida impacte en las próximas horas en la costa de Ituzaingó, alcanzando una altura estimada de 3,50 metros en el puerto local.

Apertura de compuertas en la cuenca del Iguazú

Las condiciones meteorológicas en la cuenca superior obligaron a realizar maniobras de alivio en el sistema hídrico.

La lluvias que azotaron la cuenca del río Iguazú en los últimos días, generaron un incremento en los niveles de escurrimiento. Ante el gran volumen de agua ingresado, la represa del sector procedió a liberar el caudal acumulado para regular la capacidad de sus embalses.

La masa de agua liberada confluyó de inmediato en el cauce principal del río Paraná, desplazando la crecida hacia el territorio correntino, activando los protocolos de alerta hidrológica.

Pico de crecida y monitoreo en Ituzaingó

Las autoridades y organismos hídricos mantienen la supervisión sobre el comportamiento del río. Se estima que el caudal del río Paraná podría alcanzar una altura de 3,50 metros en las costas de Ituzaingó.

En tanto que las autoridades monitorean la evolución del nivel hídrico para evaluar el impacto en las zonas de playa y puertos.

Ante esta situación se mantiene el estado de alerta preventiva en toda la ribera correntina a la espera del comportamiento de las marcas en los puertos.