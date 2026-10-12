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Corrientes: un chaqueño ganó la Fiesta Provincial de la Guampa en Empedrado

El hombre oriundo de Colonia El Zanjón presentó una imponente asta natural que se destacó por su tamaño y peso.

Por El Litoral

Lunes, 12 de octubre de 2026 a las 09:00

Un chaqueño se consagró campeón de la 7ª Fiesta Provincial de la Guampa, que se realizó el domingo en la localidad correntina de Empedrado. 

Se trata de un hombre oriundo de Colonia El Zanjón, localidad de Quitilipi, Chaco, quien recibió su certificado de reconocimiento luego de presentar una imponente asta natural que se destacó por su tamaño y peso.

Yo no le tengo miedo, ya tengo 52 años de casado”, expresó el chaqueño.

Tras el juzgamiento, la pesada cornamenta ganadora fue exhibida ante el publico. 

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