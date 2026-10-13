Para especialistas de la Unne y Brasil, El Niño podría ser el "más grande de la historia"

El Dr. Ing. Daniel Allasia Piccilli, investigador de la Universidad Federal de Santa María (Ufsm), Brasil, brindó una conferencia técnica en la Facultad de Ingeniería de la Unne, donde expuso los avances de los estudios conjuntos sobre la evolución del fenómeno El Niño y sus posibles efectos en el Nordeste argentino. Advirtió sobre la magnitud excepcional que podría alcanzar el evento y destacó la importancia de fortalecer la vigilancia y la preparación territorial ante posibles lluvias intensas y crecidas de los ríos.

En el marco de las actividades del Observatorio del fenómeno climático “El Niño”, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) recibió al Dr. Ing. Daniel Allasia Piccilli, reconocido docente e investigador argentino radicado en Brasil, quien presentó los avances y las proyecciones de los estudios científicos que se desarrollan de manera conjunta entre especialistas de ambas universidades.

Durante su exposición, el investigador advirtió que el actual evento de El Niño podría convertirse en “uno de los más grandes de la historia”, debido a la intensidad que proyectan los modelos climáticos. No obstante, aclaró que un fenómeno de estas características no implica necesariamente que se produzcan lluvias extremas en todos los territorios, sino que aumenta las probabilidades de que ocurran precipitaciones intensas y otros eventos hidrológicos asociados.

Allasia Piccilli subrayó que los modelos de pronóstico están trabajando con valores excepcionales, que no cuentan con antecedentes equivalentes en los registros utilizados para su evaluación. Esta circunstancia introduce un grado adicional de incertidumbre en las proyecciones y refuerza la necesidad de sostener un seguimiento permanente de la evolución del fenómeno.

Lluvias y posibles crecidas: la atención puesta en la primavera

Entre los principales escenarios analizados, el especialista señaló que buena parte de los modelos proyecta una concentración de las precipitaciones en las cuencas de los ríos Uruguay, Iguazú y Paranapanema, esta última vinculada a la cuenca del Alto Paraná. Estas condiciones podrían favorecer crecidas con posibles efectos en la región.

En particular, explicó que las crecidas asociadas al río Iguazú suelen presentar una duración más corta, por lo que el comportamiento esperado sería diferente al registrado durante los históricos episodios de 1982-1983.

Para el Nordeste argentino, las proyecciones también indican la posibilidad de un incremento de las precipitaciones durante la primavera, con especial atención sobre Resistencia y distintos sectores de la provincia del Chaco. En este contexto, el investigador remarcó la importancia de interpretar los escenarios climáticos como herramientas de prevención y planificación, y no como pronósticos determinantes sobre lo que necesariamente ocurrirá.

Ciencia, prevención y articulación institucional

La conferencia permitió poner en común los avances de los estudios desarrollados por investigadores del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Unne y de los programas de posgrado en Ingeniería Civil y en Ingeniería Ambiental de la Universidad Federal de Santa María, Brasil.

El equipo de la Unne está integrado por el Prof. Dr. Jorge V. Pilar, director del Departamento de Hidráulica, junto con el Prof. Ing. Carlos Alberto Depettris, el Prof. MSc. Alejandro R. Ruberto y el Prof. Ing. Marcelo J. M. Gómez.

Como parte de este trabajo colaborativo, el Observatorio del fenómeno climático “El Niño” ha publicado cinco notas técnicas destinadas a analizar el comportamiento del evento y aportar información científica para la toma de decisiones. La Nota Técnica N.º 5 señala que el fenómeno se encuentra establecido y que los modelos prevén una evolución hacia una fase fuerte o muy fuerte durante fines de 2026 y comienzos de 2027, aunque persisten diferencias entre las proyecciones respecto de la distribución y la magnitud de las precipitaciones.

El objetivo central de estas investigaciones es contribuir a la vigilancia hidrometeorológica y brindar orientaciones para la preparación territorial de los gobiernos locales, los organismos de protección civil y las instituciones vinculadas con la gestión del agua.

En el cierre de su exposición, Allasia Piccilli insistió en la necesidad de mantenerse informados y acompañar la evolución de los pronósticos a través de los canales oficiales de la Universidad y de la Facultad de Ingeniería, así como de las próximas actualizaciones técnicas del Observatorio.

Ante un fenómeno que podría alcanzar una intensidad excepcional, el seguimiento científico, la actualización permanente de la información y la coordinación entre universidades y organismos públicos constituyen herramientas fundamentales para anticipar escenarios, reducir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta de la región.

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