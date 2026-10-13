El Inta Corrientes investiga el cultivo de Pitahaya para impulsar la diversificación frutícola

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Corrientes del Inta lleva adelante una línea de investigación enfocada en especies frutales tradicionales y emergentes, con el objetivo de generar información técnica que permita diversificar la matriz productiva del nordeste argentino.

En ese marco, los ensayos sobre la Pitahaya —populármente conocida como "fruta del dragón"— buscan determinar su nivel de adaptación a las condiciones edafoclimáticas locales y evaluar sus oportunidades de mercado.

La incorporación de este cultivo a los esquemas regionales contempla la evaluación del comportamiento agronómico, el cálculo de costos de producción y la identificación de canales comerciales viables para los productores.

Colección genética y caracterización del cultivo

El trabajo desarrollado por el organismo estatal abarca la conservación y análisis de materiales genéticos, junto con el desarrollo de pautas técnicas sobre propagación, nutrición vegetal, riego y sanidad.

La especialista de la EEA Corrientes, ingeniera agrónoma Lourdes Burdyn, explicó los alcances del estudio: "La investigación busca generar información local que permita conocer el comportamiento del cultivo y orientar su manejo en distintos ambientes".

Asimismo, la profesional detalló la disponibilidad de material biológico con el que cuenta la sede experimental: "Actualmente la EEA Corrientes dispone de una colección de 65 accesiones de Pitahaya; materiales vegetales conservados para su caracterización y evaluación donde se incluyen aspectos fenológicos, sanitarios y de calidad de frutos. Si bien estas accesiones no representan necesariamente 65 variedades diferentes; la colección constituye una base para estudiar la diversidad disponible".

Alternativas para el desarrollo frutícola

La recolección de datos vinculados al crecimiento, la ventana de producción y la calidad organoléptica de los frutos resulta indispensable para definir protocolos de manejo adaptados al suelo y clima correntino.

A través de estas pruebas, el Inta Corrientes busca aportar herramientas técnicas que fortalezcan la competitividad del sector agropecuario, promoviendo la adopción de cultivos alternativos de alto valor agregado en la provincia.