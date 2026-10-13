El Paraná podría superar en Itatí los niveles de la histórica creciente de hace 34 años

La creciente del río Paraná mantiene en alerta y bajo monitoreo permanente a la localidad correntina de Itatí, donde se prevé que el pico de la onda de crecida llegue durante este fin de semana. Según las proyecciones basadas en la evolución de las cuencas superiores y los registros históricos, los niveles podrían superar algunas marcas de referencia.

Uno de los datos que genera atención es la altura registrada en Puerto Iguazú, donde el río alcanzó los 29,20 metros. El valor supera los 27,50 metros que se registraron en ese punto durante la histórica creciente de 1992, cuando el Paraná llegó a los 9,31 metros en Itatí.

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La comparación con aquel episodio hidrológico permite dimensionar la magnitud que podría alcanzar el fenómeno en la costa correntina. Sin embargo, la posibilidad de superar el máximo histórico local dependerá de la evolución del caudal y de cómo avance la onda de crecida hacia la zona.

Como antecedente más reciente, durante la creciente de 2023 el río Paraná alcanzó una altura máxima de 8,07 metros en Itatí, por debajo de los 9,31 metros registrados en 1992.

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Los primeros efectos de la creciente en Itatí

El avance del agua ya comienza a sentirse en distintos sectores costeros de la localidad. En el camping ubicado cerca del ex muelle, el agua ingresó a través de los desagües pluviales y provocó el anegamiento de algunas parcelas.

También se registran anegamientos en las zonas más bajas del barrio Ibiray. A su vez, el nivel del río continúa en aumento en la rampa de bajada de lanchas y en la franja de playa.

Ante este escenario, las autoridades y las instituciones locales mantienen un seguimiento constante de los registros y las proyecciones hidrológicas para anticipar posibles complicaciones y evaluar la necesidad de implementar medidas de contingencia.

La evolución de la creciente durante los próximos días será clave para determinar el alcance del fenómeno en Itatí, especialmente ante la posibilidad de que los niveles se acerquen o superen registros históricos.

Con información de Noticias Itateñas.