Corrientes rematará 26 motos y seis vehículos: cuándo y dónde será la subasta

Tras recaudar $54 millones en la primera subasta, la Municipalidad de Corrientes transita la cuenta regresiva pública de vehículos y otros bienes de su patrimonio, que se realizará este viernes 16 de octubre, a las 9, en el Parque Industrial Santa Catalina. La actividad estará a cargo de martilleros públicos matriculados y dará continuidad a una modalidad de gestión que busca ordenar los recursos municipales y transformarlos en herramientas para mejorar los servicios a los vecinos. La exhibición será este miércoles 14 y jueves 15 de octubre, de 9 a 11 y de 15 a 17, en el mismo predio.





El secretario de Hacienda, Jorge Suaid, destacó en este sentido la iniciativa, impulsada por decisión del intendente Claudio Polich. “Encontramos un método ágil, transparente y muy operativo para poner en subasta todos los bienes de propiedad de la Municipalidad”, señaló.

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Asimismo, remarcó que la propuesta permite avanzar en “una optimización de gastos, de lugares y, sobre todo, nos permite el financiamiento para la compra de nuevos vehículos que son parte del parque automotor municipal”.Suaid consideró que los resultados de la primera experiencia respaldan la continuidad de esta herramienta. En junio, la subasta permitió obtener recursos que se destinaron directamente a renovar el equipamiento de dos áreas operativas. “Con el producido de la primera subasta se adquirieron tractores para la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos”, recordó.

Nueva exhibición







Los interesados podrán observar los bienes este miércoles 14 y jueves 15 de octubre, de 9 a 11 y de 15 a 17, en el Parque Industrial Santa Catalina.







El lote está integrado por 26 motocicletas, entre ellas un cuatriciclo; seis vehículos -tres automotores y tres utilitarios-; dos tráileres para el transporte de equinos, uno con capacidad para un animal y otro para dos; un semirremolque y una máquina bloquera y adoquinera marca Rauzi. El 90% de los vehículos incluidos en esta segunda tanda se encuentra actualmente en funcionamiento.







El remate estará nuevamente a cargo de los martilleros públicos Sebastián Armando Vallejos (MP 11) y Joaquín Manuel Vallejos (MP 79). El día de la subasta deberá abonarse el 10% correspondiente.

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La primera subasta municipal, realizada el 27 de junio en el Parque Industrial Santa Catalina, fue la primera de estas características en 25 años y convocó a vecinos, empresarios y oferentes. Como resultado, ingresaron alrededor de 54 millones de pesos a las arcas municipales, destinados íntegramente al fortalecimiento del parque automotor.Con esos fondos se adquirieron dos tractores, uno para Obras Públicas y otro para Servicios Públicos. Una de las unidades ya se encuentra en funcionamiento y fue utilizada en tareas de desmalezamiento en Santa Catalina y en operativos sobre las rutas provinciales 5, 43 y 99.“Fue muy positiva la primera subasta y para este segundo remate, las expectativas crecen día a día”, afirmó Suaid.