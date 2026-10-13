El gobernador recorre las zonas afectadas por las inundaciones y coordina la asistencia a las familias

El Gobierno provincial mantiene un diálogo permanente con los municipios, con monitoreo constante de la situación y un relevamiento de las necesidades en cada localidad, a fin de organizar y brindar respuestas a las familias afectadas. En este contexto, los equipos provinciales coordinados por el Comando Operativo de Emergencias (COE) trabajan de manera articulada con las autoridades locales para atender las demandas prioritarias y acompañar a las comunidades afectadas por las inundaciones.

En ese marco, en la jornada de este martes Valdés llegó primero hasta la Isla Apipé y luego a Ituzaingó, donde recorrió los lugares más afectados y dialogó con las autoridades municipales y los vecinos, para relevar las necesidades y continuar con la asistencia inmediata del Gobierno provincial.

Durante su recorrida a una de las primeras localidades afectadas por el avance del agua, ratificó el acompañamiento de la Provincia y remarcó la necesidad de organizar la contención posterior al fenómeno. “Vamos a trabajar con los pobladores en la reconstrucción de sus hogares, acompañar a los productores y estar cerca para todo lo que se necesite del Gobierno de Corrientes”, trabajando junto al PRIAR (policía rural) en la reubicación de los animales.

Para atender la urgencia de las familias evacuadas, el Gobernador desplegó en el terreno a los Ministerios de Seguridad, Obras Públicas y Desarrollo Social, que ya concretaron la entrega de los primeros módulos de asistencia. En paralelo a este operativo logístico, Valdés subrayó la proyección de un albergue seguro para los damnificados para reubicar las familias.

El intendente de Apipé, Gustavo Figueredo, detalló: “Le pasamos al Gobernador un informe general de todos los evacuados, y sobre las problemáticas que atravesamos en cada crecida”. Valoró la importancia de que “se apersone hasta aquí para que conozca de cerca la situación, más allá de que es muy atento con la Isla y siempre estuvieron con nosotros”, y “con el compromiso nuevamente de trabajar en conjunto para enfrentar esto”. “Estamos contenidos por el Gobierno provincial”, agregó.

El Gobernador mantuvo un encuentro con el intendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás y los equipos de Desarrollo Social, Infraestructura y Producción para coordinar la asistencia a las familias evacuadas en la localidad y en Apipé Chico, donde ya se inició con el traslado de animales.

La situación actualmente está controlada y se mantiene desde el Gobierno de la provincia un monitoreo permanente. Los trabajos que se hicieron de prevención y anticipación ante el fenómeno de El Niño permiten hoy actuar de manera inmediata y coordinada para acompañar y dar respuesta a las familias. Cabe destacar que desde la provincia se realizaron obras hídricas, de canalización y de entubamiento en distintas localidades para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

El Gobierno provincial monitorea la situación de manera constante y, de acuerdo a cómo se presenten las condiciones climáticas en los próximos días, se tomarán las precauciones adecuadas. Es fundamental seguir las recomendaciones y mantenerse informado por canales oficiales.