Tras días de llovizna constante, cómo seguirá el tiempo en Corrientes

El tiempo inestable se puede sentir en Corrientes desde que arrancó la semana y para este miércoles se prevé que continúen las lloviznas y chaparrones. Sin embargo, para los próximos días se pronostica el cese de estas condiciones pero continuen los cielos nublados.

Para este miércoles la temperatura rondará entre los 16°C y 23°C, con vientos por el sureste. Para el jueves las condiciones pasarán a cielos nublados con temperaturas que rondan entre los 16°C y 23°C.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que no habrá lluvias en las próximas jornadas por lo que se espera un alivio luego de la crecida de los ríos en la provincia.

De esta manera para el viernes se prevé que oscilen entre los 17°C y 23°C manteniéndose entre las temperaturas templadas. Al igual que para el sábado el termómetro se mantendrá entre los 13°C y 22°C, por fuera de las temperaturas típicas de primavera.