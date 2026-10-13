El Centro Cultural Lola Mora, protagonista de la XX Bienal Internacional de Arquitectura

El Centro Cultural Lola Mora tuvo una destacada participación en la XX Bienal Internacional de Arquitectura, donde despertó especial interés por su valor arquitectónico y los desafíos que implicó su construcción.

En una presentación conjunta entre el Gobierno de Jujuy y Panedile, empresa constructora a cargo del proyecto y quien llevara a cabo obras emblemáticas en la Provincia de Corrientes, como El Complejo Administrativo del Banco de Corrientes y el Museo de Arte Contemporáneo Corrientes, MACC, realizaron la conferencia “El desafío de construir una obra de autor” en el museo nacional de Bellas Artes en Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de un encuentro que reunió a destacados conferencistas internacionales, los arquitectos Alfonso Asensio Albino, de Panedile, y Ramiro Tejeda, exsecretario de Planificación de la provincia de Jujuy, ofrecieron una exposición dedicada a esta emblemática obra diseñada por el reconocido arquitecto César Pelli.

Durante la presentación, el público pudo conocer la historia de Lola Mora y sus esculturas, así como los planos, las imágenes y los principales desafíos técnicos y constructivos que implicó materializar un proyecto de semejante complejidad y exigencia arquitectónica.

La participación en este prestigioso encuentro internacional estuvo acompañada de importantes reconocimientos, que distinguieron al edificio entre proyectos de distintas partes del mundo.

El Centro Cultural Lola Mora recibió dos premios: Mejor Fachada de un Edificio Cultural y Premio Bienal de Arquitectura a la Gestión Público-Privada.

Estas distinciones ponen en valor la calidad arquitectónica y constructiva del edificio, así como el compromiso y el trabajo conjunto que hicieron posible su concreción.

Los premios otorgados por un jurado internacional, en el marco de uno de los encuentros más prestigiosos de la arquitectura, representan un motivo de orgullo para la provincia de Jujuy y para todos los que participaron en la materialización de esta obra emblemática, llamada a convertirse en un referente cultural y arquitectónico de la región.

"Trabajar con profesionales de esta talla nos llena, nos da ilusión, nos permite pensar que podemos tener el mejor arte en el interior del país, que podemos mostrar al mundo la creatividad, la identidad y el desarrrollo", dijo a El Litoral el arquitecto de Panedile, Alfonso Asensio Albin.

"Es un gran momento para pensar que queremos dejar de legado, la cultura es todo, hay que seguir pensando y seguir generando, es la forma que nos enseñaron y la que quiero trasmitir", sostuvo y agregó: "El norte tiene tanto para ofrecer, es solo cuestión de descubrirlo".