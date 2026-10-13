Lanzaron una campaña para ayudar al repartidor asaltado y apuñalado en Corrientes

Un hecho de violencia en Corrientes se transformó en un acto de solidaridad. Tras conocerse el caso del repartidor asaltado y apuñalado durante el fin de semana largo, una agrupación universitaria lanzó una campaña para ayudarlo.

La agrupación Franja Morada de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, de la Unne, lanzó una convocatoria a través de sus redes sociales para colaborar con Gabriel Falcón Ramos, quien fue víctima de asaltantes.

La campaña

El joven sufrió un violento robo, donde le sustrajeron sus elementos de trabajo, siendo su bicicleta y caja de transporte. Además, debido a los golpes que recibió en su rostro, perdió dientes, lo cual precisa de un tratamiento odontológico y medicación específica.

Desde la agrupación anunciaron que realizarán la venta de comidas, como budines y postres, para juntar dinero que será destinado a Gabriel.

Además, se compartió el alias del damnificado para que quienes lo deseen, puedan colaborar con los gastos que debe afrontar: GABRIELFR10.MP