El viernes finaliza la vacunación contra el dengue en la plaza Vera de Corrientes

El Ministerio de Salud Pública informó que este viernes concluirá con la posta de vacunación contra el dengue instalada en la plaza Vera de la capital correntina.

La atención se realizará en horario corrido para personas de entre 4 y 59 años, mientras siguen disponibles los centros fijos y vacunatorios en toda la provincia.

Última jornada en la plaza Vera y requisitos

El operativo especial en el espacio céntrico llega a su cierre tras brindar cobertura a los vecinos.

La inmunización se llevará a cabo este viernes en el horario de 9 a 13 y de 16 a 20 sobre calle Junín.

Está dirigida exclusivamente a personas de entre 4 y 59 años. Los menores de edad deben concurrir obligatoriamente acompañados por un adulto responsable.

Es requisito excluyente la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Puntos de vacunación vigentes y prevención

La cartera sanitaria mantiene operativas las postas en otros centros de referencia.

Capital: de martes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, funcionan la Estación Saludable de la plaza Cabral y el Hospital de Campaña Escuela Hogar (para mayores de 15 años), debiendo asistir con DNI y carnet de vacunación.

Interior provincial: disponibles en los vacunatorios habituales de cada municipio.

Desde la cartera recordaron que el dengue es una enfermedad viral transmitida por vectores cuyos síntomas incluyen fiebre, dolor intenso de cabeza, detrás de los ojos, dolores musculares, articulares y eritemas cutáneos