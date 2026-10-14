Comunicado de la Universidad Cuenca del Plata

Ante las publicaciones difundidas por distintos medios de comunicación nacionales y provinciales referidas a presuntas amenazas, la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP) consideró necesario efectuar las siguientes aclaraciones, en resguardo de su identidad institucional y de los derechos a una información fidedigna de quienes integran su comunidad educativa.

Hasta el momento, las autoridades de la UCP no hemos recibido información oficial de las fuerzas de seguridad provinciales ni de la Justicia Federal, que permita establecer una vinculación de la institución, o de los integrantes de su comunidad: estudiantes, docentes y personal administrativo, con la causa mencionada en los medios. En consecuencia, resulta fundamental que toda información difundida sobre estos hechos se sustente en fuentes oficiales, verificables y debidamente contextualizadas, evitando atribuciones o asociaciones que no cuenten con respaldo suficiente.

Por lo expuesto, la Universidad ha solicitado formalmente a los medios de comunicación que extremen los recaudos de verificación de las fuentes y el rigor en el tratamiento de la información, y que procedan a revisar, rectificar o aclarar aquellas publicaciones y titulares que contengan datos inexactos, imprecisos o que puedan inducir a conclusiones erróneas respecto de la institución o de los integrantes de su comunidad. Todo ello, en resguardo del derecho de la sociedad a recibir información veraz y del respeto por los derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente.

La UCP continuará actuando con responsabilidad institucional y en colaboración con las autoridades competentes, priorizando siempre la seguridad de su comunidad y contribuyendo al esclarecimiento de los hechos, en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto por las actuaciones y determinaciones de las autoridades jurisdiccionales pertinentes.



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