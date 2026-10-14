Pedro Cassani fue sancionado y expulsado de un concurso de pesca de surubí

Tras la resolución de la comisión directiva y los fiscales del 39º Concurso Argentino de Pesca del Surubí en Reconquista, Santa Fe, se conoció la dura sanción que recibió Pedro Gerardo Cassani y Diego Cassani por salir antes de lo pactado.

La decisión se tomó tras hacerse público el registro audiovisual filmado desde el interior de la lancha del Equipo N° 535. El video expone la nave parte antes, alterando el operativo.

El video de la polémica y la infracción en el agua

Las imágenes obtenidas desde la propia embarcación corroboran la grave falta cometida durante la largada.

El registro audiovisual, captado el pasado sábado 10 de octubre, muestra el momento en que la lancha del Equipo N.° 535 abandona el parque cerrado de la categoría "F" con diecisiete minutos de anticipación al horario oficial.

Desde la organización remarcaron que la navegación desorganizada puso en riesgo tanto a los participantes de la categoría "A" -que debían salir media hora antes- como al resto de los concursantes.

La penalización fue adoptada tras el comunicado de la comisión directiva y la resolución de los Fiscales Generales, respaldada por Ernesto E. Cainelli, titular de la Asociación Civil Paraná Vivo.

Sanciones y repercusiones deportivas

La infracción cometida por los tripulantes trajo consigo severas penalizaciones de carácter reglamentario.

El equipo perdió de forma categórica todo derecho sobre la competencia tras comprobarse la transgresión a las normas de largada.

El castigo estipula dos años de suspensión para el timonel de la embarcación y un año para el otro tripulante involucrado.

Con información de Reconquista Hoy.